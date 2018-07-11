Наразі триває оцінка виявленої контрабанди

На кордоні з Польщею вилучили 8,5 кг бурштину, розфасованого у поліетиленові пакети. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Так, сьогодні зранку на виїзд з України через пункт пропуску "Рава-Руська" прибув легковий автомобіль польської реєстрації. Транспортним засобом керував 45-річний мешканець Львівщини. Приховану контрабанду прикордонники виявили при спільному з працівниками митниці огляді машини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для перевезення бурштину водій спеціально переобладнав систему кондиціонування повітря в автомобілі.

Бурштин та транспортний засіб вилучили представники фіскальної служби. Наразі триває оцінка виявленої контрабанди.

Нагадаємо, 4 липня у Рівненській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили бурштину на майже 2 млн гривень. Оперативники вилучили 50 кілограмів бурштину.