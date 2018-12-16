На границе с Молдовой погиб украинский пограничник

Фото: украинские пограничники (dn.gov.ua.jpg)

В ГПСУ заявили, что возможной причиной смерти стал суицид

Исчезнувший сержант контрактник пограничных войск, который находился на службе в суточном наряде на границе с Молдовой, найден мертвым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника главы ГПСУ Олега Слободяна.

Сегодня ночью, 16 декабря, на участке Подольского отряда в районе н.п. Словяносербка во время несения службы по охране государственной границы исчез военнослужащий по контракту с огнестрельным оружием, сообщил Слободян.

Пограничники совместно с Национальной полицией организовали поиск военнослужащих. По тревоге были подняты резервы отряда, к поиску были привлечены подразделения полиции, СБУ, другие правоохранительные органы, активисты из числа местного населения.

В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Напомним, во Львовской области в ходе учебных стрельб погиб пограничник, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.