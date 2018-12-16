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На границе с Молдовой погиб украинский пограничник

Новости » Общество    16.12.2018 - 15:32
На границе с Молдовой погиб украинский пограничник
Фото: украинские пограничники (dn.gov.ua.jpg)

В ГПСУ заявили, что возможной причиной смерти стал суицид

Исчезнувший сержант контрактник пограничных войск, который находился на службе в суточном наряде на границе с Молдовой, найден мертвым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника главы ГПСУ Олега Слободяна.

Сегодня ночью, 16 декабря, на участке Подольского отряда в районе н.п. Словяносербка во время несения службы по охране государственной границы исчез военнослужащий по контракту с огнестрельным оружием, сообщил Слободян.

Пограничники совместно с Национальной полицией организовали поиск военнослужащих. По тревоге были подняты резервы отряда, к поиску были привлечены подразделения полиции, СБУ, другие правоохранительные органы, активисты из числа местного населения.

В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

На границе с Молдовой погиб украинский пограничник

Напомним, во Львовской области в ходе учебных стрельб погиб пограничник, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. 

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