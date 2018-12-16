На кордоні з Молдовою загинув український прикордонник

Фото: українські прикордонники (dn.gov.ua.jpg)

У ДПСУ заявили, що можливою причиною смерті став суїцид

Зниклий сержант контрактник прикордонних військ, який знаходився на службі в добовому наряді на кордоні з Молдовою, знайдений мертвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника глави ДПСУ Олега Слободяна.

Сьогодні вночі, 16 грудня, на ділянці Подільського загону в районі н. п. Слов'яносербка під час несення служби по охороні державного кордону зник військовослужбовець за контрактом з вогнепальною зброєю, повідомив Слободян.

Прикордонники спільно з Національною поліцією організували пошук військовослужбовців. По тривозі були підняті резерви загону, до пошуку були залучені підрозділи поліції, СБУ, інші правоохоронні органи, активісти з числа місцевого населення.

У результаті кілька годинних пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальними пораненнями в декількох кілометрах від місця несення служби. Причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця.

За фактом смерті порушено кримінальну справу. Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.