На границе Мексики и США резко увеличился поток беженцев из Украины

На границе Мексики и США резко увеличился поток украинских беженцев, которые пытаются попасть в Соединенные Штаты. В частности, сотни украинцев разместились в импровизированном лагере возле Тихуаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Сообщается, что число украинцев, которые прибывают в США, резко увеличилось спустя несколько дней после заявления администрации Белого дома о готовности принять в стране до 100 000 украинцев.

Многие украинские беженцы прилетели в Мексику и направились на границу США в надежде, что им позволят воссоединиться с американскими родственниками или друзьями. Они располагаются на одеялах, раскладных стульях, некоторые разбивают палатки вблизи пограничного пункта въезда в США в Тихуане.

Также сообщается, что в Тихуану приехали американские добровольцы, которые составляют списки прибывших. На данный момент в лагере на границе живут около 600 украинцев, еще около 500 остановились в отелях Тихуаны. Около 40% беженцев - это дети. Разрешение на въезд в США ежедневно получают около 100 украинцев.