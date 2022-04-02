На кордоні Мексики і США різко збільшився потік біженців з України

На кордоні Мексики і США різко збільшився потік українських біженців, які намагаються потрапити в Сполучені Штати. Зокрема, сотні українців розмістилися в імпровізованому таборі біля Тіхуани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Повідомляється, що число українців, які прибувають в США, різко збільшилася через кілька днів після заяви адміністрації Білого дому про готовність прийняти в країні до 100 000 українців.

Багато українських біженців прилетіли до Мексики і попрямували на кордон США в надії, що їм дозволять возз'єднатися з американськими родичами або друзями. Вони розташовуються на ковдрах, розкладних стільцях, деякі розбивають намети поблизу прикордонного пункту в'їзду в США в Тіхуані.

Також повідомляється, що до Тіхуани приїхали американські добровольці, які складають списки прибулих. На даний момент в таборі на кордоні живуть близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях Тіхуани. Близько 40% біженців - це діти. Дозвіл на в'їзд до США щодня отримують близько 100 українців.