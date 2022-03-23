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США готовят план ускоренного переселения уязвимых групп украинцев: кто в них попадет

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Вашингтон, Среда 23 марта 2022 06:32
США готовят план ускоренного переселения уязвимых групп украинцев: кто в них попадет Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена уже на этой неделе готовится обнародовать план по ускоренному переселению некоторых украинских беженцев в США. Программа также коснется воссоединения семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC

План позволит уязвимым категориям украинцев, а именно активистам, журналистам и тем, кто является частью сообщества ЛГБТ, безопасно въехать в США. По словам источников, это также ускорит воссоединение украинцев с членами семей, проживающими в США.

По словам источников, точные полномочия, которые президент Джо Байден будет использовать для ускорения прохода украинцев, остаются неясными. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что Байден объявит о дальнейшем вкладе Америки в скоординированное гуманитарное движение, чтобы облегчить страдания гражданского населения в Украине и ответить на растущий поток беженцев.

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