На границе Литвы с Беларусью при строительстве стены погиб пожарный

В Литве при строительстве стены на границе с Беларусью погиб сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения. Мужчина получил травму при подготовке к монтажу ограждения из спиральной колючей проволоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

У пострадавшего началось кровотечение. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось.

Глава Департамента пожарной безопасности и обороны Саулюс Грейчюс заявил, что у коллег погибшего не было возможности остановить кровотечение.

"Наверное, такое случай бывает один на миллион, когда практически ничего не возможно сделать. Нашим работникам даже потребовалась психологическая помощь, мы в трауре. К сожалению, вернуть человека нельзя", - сказал он.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что на месте строительства стены будут усилены меры безопасности.

"Спиральную колючую проволоку будут продолжать устанавливать, только усилят меры безопасности. На заставах будут дежурить фельдшеры", - заявила она.

В то же время министр добавила, что сейчас расследуются причины происшествия.

