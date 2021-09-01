ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На кордоні Литви з Білоруссю при будівництві стіни загинув пожежний

Новость на русском →
Литва, Середа 01 вересня 2021 14:33
На кордоні Литви з Білоруссю при будівництві стіни загинув пожежний Фото: На кордоні Литви з Білоруссю при будівництві стіни загинув пожежний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Литві при будівництві стіни на кордоні з Білоруссю загинув співробітник Департаменту протипожежної безпеки і порятунку. Чоловік отримав травму при підготовці до монтажу огорожі зі спірального колючого дроту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У потерпілого почалася кровотеча. На місце події викликали швидку допомогу, проте врятувати життя пожежного медикам не вдалося.

Глава департаменту пожежної безпеки і оборони Саулюс Грейчюс заявив, що у колег загиблого не було можливості зупинити кровотечу.

"Напевно, такий випадок буває один на мільйон, коли практично нічого не можливо зробити. Нашим працівникам навіть знадобилася Психологічна допомога, ми в жалобі. На жаль, повернути людину не можна", - сказав він.

Пізніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що на місці будівництва стіни будуть посилені заходи безпеки.

"Спіральний колючий дріт будуть продовжувати встановлювати, тільки посилять заходи безпеки. На заставах чергуватимуть фельдшери", - заявила вона.

Водночас міністр додала, що зараз розслідуються причини події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Білорусь
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США