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На границе с Беларусью правоохранители обнаружили 7 кг янтаря

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 18:50
На границе с Беларусью правоохранители обнаружили 7 кг янтаря
Фото: изъятый янтарь (dpsu.gov.ua)

Гражданин Украины направлялвся с янтарем в Беларусь

Сегодня, 17 июня, в Черниговской области на украинско-белорусской границе пограничники обнаружили 7 килограммов янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что пограничники Черниговского отряда вместе с работниками таможни в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе осуществляли проверку пассажиров рейсового микроавтобуса, который направлялся в белорусский Гомель.

"Во время контроля второй линии одного из пассажиров, гражданина Украины, совместная обзорная группа обнаружила под подкладкой чемодана пакеты с необработанным камнем желто-коричневого цвета, общим весом 7 килограммов", - рассказали пограничники.

Правоохранители изъяли янтарь и в настоящее время устанавливают сумму камней. Проводятся первоочередные следственные действия.

 

Фото: изъятый янтарь (dpsu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщило, что на границе с Польшей задержали мужчину с более 20 кг янтаря. Пограничники получили информацию от оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления возможные противоправные действия на пункте пропуска и приняли решение вывести из общего потока автомобиль Mercedes.

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