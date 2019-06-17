На кордоні з Білоруссю правоохоронці виявили 7 кг бурштину

Фото: вилучений бурштин (dpsu.gov.ua)

Громадянин України направлялвся з бурштином у Білорусь

Сьогодні, 17 червня, у Чернігівській області на українсько-білоруському кордоні прикордонники виявили 7 кілограмів бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Повідомляється, що прикордонники Чернігівського загону разом з працівниками митниці у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса, який направлявся у білоруський Гомель.

"Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів", - розповіли прикордонники.

Правоохоронці вилучили бурштин й в даний час встановлюють суму каміння. Проводяться першочергові слідчі дії.

Фото: вилучений бурштин (dpsu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомило, що на кордоні з Польщею затримали чоловіка з понад 20 кг бурштину. Прикордонники отримали інформацію від оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління про можливі протиправні дії на пункті пропуску й прийняли рішення вивести з загального потоку автомобіль Mercedes.