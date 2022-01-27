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На границе с Беларусью нашли застреленным польского военного

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Польша, Четверг 27 января 2022 17:55
На границе с Беларусью нашли застреленным польского военного Фото: польского военного нашли мертвым около границы с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Недалеко от польско-белорусской границы нашли застреленным 22-летнего мужчину. Им оказался польский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Поьльши обнаружили недалеко от Беловежи. По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Отмечают, что это могло быть самоубийство.

На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.

"Инцидент произошел до того, как солдат начал переодеваться на станции. Семья солдата была уведомлена и за ней ухаживал психолог", - говоритяс в сообщении.

Напомним, белорусским пограничникам разрешили применять оружие в случае угрозы жизни после якобы попытки захвата военного польскими силовиками. Будут делать это без предупреждения.

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