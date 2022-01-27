На границе с Беларусью нашли застреленным польского военного

Недалеко от польско-белорусской границы нашли застреленным 22-летнего мужчину. Им оказался польский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

Тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Поьльши обнаружили недалеко от Беловежи. По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Отмечают, что это могло быть самоубийство.

На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.

"Инцидент произошел до того, как солдат начал переодеваться на станции. Семья солдата была уведомлена и за ней ухаживал психолог", - говоритяс в сообщении.