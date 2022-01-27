На кордоні з Білоруссю знайшли застреленим польського військового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

Тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили недалеко від Біловежі. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.

На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.

"Інцидент стався до того, як солдат почав переодягатися на станції. Сім'я солдата була повідомлена і її доглядав психолог", - говориться в повідомленні.