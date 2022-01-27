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На кордоні з Білоруссю знайшли застреленим польського військового

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Польща, Четвер 27 січня 2022 17:55
На кордоні з Білоруссю знайшли застреленим польського військового Фото: польського військового знайшли мертвим біля кордону з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Неподалік від польсько-білоруського кордону знайшли застреленим 22-річного чоловіка. Ним виявився польський військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили недалеко від Біловежі. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.

На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.

"Інцидент стався до того, як солдат почав переодягатися на станції. Сім'я солдата була повідомлена і її доглядав психолог", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, білоруським прикордонникам дозволили застосовувати зброю у разі загрози життю після нібито спроби захоплення військового польськими силовиками. Робитимуть це без попередження.

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