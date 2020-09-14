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На границе Беларуси и Украины застряли 1,5 тысячи хасидов

Автор: РБК-Украина

На сегодня на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.

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Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Белорусские пограничники отметили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.

"Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", - отметили в пограничной службе Беларуси.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ограничения для паломников-хасидов были введены, в том числе, по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Зеленский также заявил, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в этом году Умань посетят около 3 тысяч паломников вместо традиционных 35-40 тысяч. В то же время в США группа конгрессменов-республиканцев выступила в поддержку хасидов, они подписали письмо с просьбой к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.

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