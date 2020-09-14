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На кордоні Білорусі та України застрягли 1,5 тисячі хасидів

Мінськ, Понеділок 14 вересня 2020 17:16
На кордоні Білорусі та України застрягли 1,5 тисячі хасидів
Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити до Умані на святкування Рош ха-Шана - єврейського нового року.

Про це пише БЕЛТА з посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.

Білоруські прикордонники відзначили, що Україна до 29 вересня заборонила в'їзд іноземців.

"Прикордонна служба суміжної держави відмовляє у в'їзді іноземцям, в тому числі особам зазначеної категорії, такими як у складі організованих груп, так і окремо", - зазначили в прикордонній службі Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що обмеження для паломників-хасидів були введені, в тому числі, на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зеленський також заявив, що святкування Рош ха-Шана в Умані в цьому році неможливо.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, у цьому році Умань відвідають близько 3 тисяч паломників замість традиційних 35-40 тисяч. У той же час в США група конгресменів-республіканців виступила на підтримку хасидів, вони підписали лист з проханням до держсекретаря Майка Помпео закликати Україну пропустити паломників до країни.

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