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На границе Австрии со Словенией проходят масштабные учения на случай закрытия границ ЕС

НовостиПолитика    26.06.2018 - 14:05
Иллюстративное фото (Twitter.com informaza)
Иллюстративное фото (Twitter.com informaza)

К участию в учениях привлечены полицейские и военные

На границе Австрии со Словенией сегодня, 26 июня 2018 года, проходят масштабные учения на случай закрытия внутренних границ Евросоюза. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, к участию в учениях привлечены 500 полицейских и 200 военных.

По словам министра внутренних дел Австрии Герберта Кикля, такие учения необходимы для эффективной защиты границ.

"Мы хотим подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и послать четкий сигнал, что потери контроля и механического пропуска через КПП, как несколько лет назад, больше не будет", - заявил вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае, если Австрия заблокирует свою границу со Словенией для мигрантов, Босния и Герцеговина закроет свои границы с Черногорией и Сербией.

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Теги публикации: учения, Австрия, Словения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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