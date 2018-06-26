На границе Австрии со Словенией проходят масштабные учения на случай закрытия границ ЕС

К участию в учениях привлечены полицейские и военные

На границе Австрии со Словенией сегодня, 26 июня 2018 года, проходят масштабные учения на случай закрытия внутренних границ Евросоюза. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, к участию в учениях привлечены 500 полицейских и 200 военных.

По словам министра внутренних дел Австрии Герберта Кикля, такие учения необходимы для эффективной защиты границ.

"Мы хотим подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и послать четкий сигнал, что потери контроля и механического пропуска через КПП, как несколько лет назад, больше не будет", - заявил вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае, если Австрия заблокирует свою границу со Словенией для мигрантов, Босния и Герцеговина закроет свои границы с Черногорией и Сербией.