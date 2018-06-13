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Босния и Герцеговина закроет границы, если Австрия заблокирует границу для мигрантов

НовостиПолитика    13.06.2018 - 18:47
Фото: Слободан Уич (facebook.com Klix.ba)
Фото: Слободан Уич (facebook.com Klix.ba)

Австрия планирует 25 июня развернуть около тысячи силовиков для демонстрации готовности защищать свои госграницы

В случае, если Австрия заблокирует свою границу со Словенией для мигрантов, Босния и Герцеговина закроет свои собственные границы с Черногорией и Сербией. Об этом сообщает BalkanInsight, ссылаясь на заявление директора службы по делам иностранцев Боснии и Герцеговины Слободана Уича.

"В случае блокировки Австрией и Словенией своих границ для мигрантов Босния и Герцеговина будет вынуждена прибегнуть к аналогичным мерам и закрыть свои границы с Сербией и Черногорией", - отметил директор.

Указано, что соответствующее предупреждение появилось после информации о том, что Австрия планирует 25 июня развернуть около тысячи полицейских и военных на учениях для демонстрации своей готовности защищать собственные государственные границы от новой потенциальной волны искателей убежища.

Согласно данным австрийской полиции, ситуация с мигрантами на Балканах близка к критической: у 80 тысяч беженцев сейчас находятся в этом регионе на пути в Западную Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Австрия усилят пограничный контроль.

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Теги публикации: Австрия, Босния и Герцеговина, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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