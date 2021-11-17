На границе с Арменией погибло 7 военных, - Минобороны Азербайджана

По данным Министерства обороны Азербайджана, во вторник, 16 ноября, на границе с Арменией погибли 7 азербайджанских солдат. Также еще 10 военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство Азербайджанской республики .

Известно, что среди погибших военных был и один офицер.

По данным гепрокуратуры Азербайджана, возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

В Минобороны подчеркнули, что "ответственность за напряженность и конфликт, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении".