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На кордоні з Вірменією загинуло 7 військових, - Міноборони Азербайджану

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Азербайджан, Середа 17 листопада 2021 11:09
На кордоні з Вірменією загинуло 7 військових, - Міноборони Азербайджану Фото: 7 військових Азербайджану загинули у боях на кордоні з Вірменією (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Іванна Шовкун

За даними Міністерства оборони Азербайджану, у вівторок, 16 листопада, на кордоні з Вірменією загинули 7 азербайджанських солдатів. Також ще 10 військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відомство Азербайджанської республіки.

Відомо, що серед загиблих військових був один офіцер.

За даними гепрокуратури Азербайджану, порушено кримінальну справу за статтями 120.2.12 (вбивство за мотивом національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) та 29, 120.2.12 (замах на вбивство за мотивом національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі) КК Азербайджану.

У Міноборони наголосили, що "відповідальність за напруженість та конфлікт, що виникли внаслідок вірменської провокації, повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Нагадаємо, 16 листопада відбулася телефонна розмова міністрів оборони Вірменії та Російської Федерації. Після неї ескалація конфлікту на вірменсько-азербайджанському кордоні припинилася.

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