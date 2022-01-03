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На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения, есть погибший

Автор: Валерия Полищук

На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между силами "Талибана" и туркменскими войсками. Инцидент произошел в Хамабском районе провинции Джовзджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hasht e Subh.

"Три дня назад туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили другого", - сообщил Хелал Балхи, исполняющий обязанности главы департамента информации и культуры "Талибана" в провинции Джовзджан.

По его словам, силы "Талибана" столкнулись с военным ответом со стороны туркменских пограничных сил, когда они отправились на границу Хамабского района, чтобы проверить ситуацию с безопасностью сегодня утром.

"Силы Талибана открыли ответный огонь в ответ на нападение туркменских пограничников", - сказал Балхи.

Подробности инцидента пока не ясны, о жертвах не сообщается.

Однако Балхи заявил, что силы Талибана в столкновении не пострадали.

За последний месяц Туркменистан стал третьей соседней страной, подвергшейся нападению сил Талибана. Ранее талибы вступали в столкновения с иранскими и пакистанскими силами из-за пограничных вопросов.

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ТалибанАфганистанТаджикистан