На кордоні Афганістану і Туркменістану сталися сутички, є загиблий

"Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя і побили іншого", - повідомив Хелал Балхі, виконуючий обов'язки голови департаменту інформації та культури "Талібану" в провінції Джовзджан.

За його словами, сили "Талібану" зіткнулися з військовою відповіддю з боку Туркменських прикордонних сил, коли вони вирушили на кордон Хамабського району, щоб перевірити ситуацію з безпекою сьогодні вранці.

"Сили Талібану відкрили вогонь у відповідь на напад Туркменських прикордонників", - сказав Балхі.

Подробиці інциденту поки не ясні, про жертви не повідомляється.

Однак Балхі заявив, що сили Талібану в зіткненні не постраждали.

За останній місяць Туркменістан став третьою сусідньою країною, що зазнала нападу сил Талібану. Раніше таліби вступали в зіткнення з іранськими і пакистанськими силами через прикордонні питання.