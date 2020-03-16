Граница Украины закрыта для иностранцев: все подробности

Из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытии границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать в 00:00 16 марта, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Украина закрыла границу

С 00:00 16 марта иностранцам запрещен въезд в Украину. Указанные ограничения будут действовать две недели, но могут быть продлены.

Право на въезд, кроме украинцев, имеют:

лица, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины,

аккредитованные работники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Закрываются пункты пропуска

Согласно решению СНБО, которое вчера поддержал Кабмин и ввел своим указом президент Владимир Зеленский, на украинской границе закрывается почти половина пунктов пропуска, а с 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут, но только на собственном авто.

Зеленский созвал СНБО из-за коронавируса

13 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросу предотвращения распространения коронавируса. По результатам заседания было принято решение о закрытии границы и прекращении авиасообщения.

14 марта Кабмин поддержал данное решение СНБО и уже вечером 14 марта оно было введено в действие указом президента.

Коронавирус в Украине: что известно

Коронавирус в Украине впервые был зафиксирован 3 марта, заразился мужчина из Черновцов. 12 марта стало известно еще о двух случаях, а 13 марта была зафиксирована первая жертва - 71-летняя женщина из Радомышля, которая ранее вернулась из Польши.

С 12 марта в Украине был введен карантин: закрыты все учебные заведения, театры и кино, кроме того, запрещены все массовые мероприятия.

Кроме того, в некоторых городах Украины карантинные меры значительно расширили. В частности, во Львове, Черновцах, Одессе и Радомышле закрыты все рынки, кафе и магазины, кроме продуктового сектора.