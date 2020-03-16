Кордон України закрито для іноземців: всі подробиці

Кордон України буде закритим для іноземців на два тижні
Через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня, докладніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.
З 00:00 16 березня іноземцям заборонений в'їзд в Україну. Право на в'їзд, окрім українців, мають:
13 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО з питання запобігання поширенню коронавіруса. За результатами засідання було прийнято рішення про закриття кордону і припинення авіасполучення.
14 березня Кабмін підтримав дане рішення РНБО і вже ввечері 14 березня він був введений в дію указом президента.
Коронавірус в Україні вперше було зафіксовано 3 березня, заразився чоловік з Чернівців. 12 березня стало відомо ще про два випадки, а 13 березня було зафіксовано першу жертву- 71-річна жінка з Радомишля, яка раніше повернулася з Польщі.
З 12 березня в Україні був введений карантин: закриті всі навчальні заклади, театри і кіно, крім того, заборонені всі масові заходи.