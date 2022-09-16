Граница в огне. Что происходит на рубежах Белгородской области с Украиной

На фоне украинского наступления в Харьковской области участились сообщения о якобы обстрелах населенных пунктов на территории Российской Федерации. В частности, о взрывах, пожарах и серьезных разрушениях в Белгородской области.

РБК-Украина собрало все, что известно о последних инцидентах по ту сторону границы.

Валуйки под обстрелом

Это город с населением порядка 33 000 человек к юго-востоку от Белгорода и в 15 километрах от границы с Украиной. Вчера вечером российская сторона сообщила об обстрелах якобы со стороны Вооруженных сил Украины.

Фото: Валуйки находятся в 15 км от границы с Украиной (google.com/maps)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть разрушения на земле - повреждена подстанция, в результате чего город был обесточен. Также загорелись восемь частных домов и припаркованные автомобили. По предварительным данным, есть один погибший и двое пострадавших.

На место прибыли все оперативные службы. Социальные объекты перевели на резервное питание, и по состоянию на утро 16 сентября восстановили подачу в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной, по которой пришелся удар. В то же время местные Telegram-каналы публиковали видео из Валуек.

Внимание! На видео нецензурная лексика.

Примечательно, что буквально сразу появились факты, которые свидетельствуют не в пользу версии о якобы обстрелах со стороны ВСУ. Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал видео, на котором видно, что это были именно вылеты, а не прилеты с украинской стороны. Одна из ракет набирала высоту, но потом взорвалась в воздухе. Вполне возможно, что именно это привело к пожарам в Валуйках. Также сообщается, о том, что между вылетом и прилетом прошли буквально считанные секунды.

Отметим, Валуйки считаются одним из перевалочных пунктов российских войск на границе с Украиной. Вероятно, именно через этот город и далее по трассе Р-79 шло снабжение российских войск на территории Харьковской области в направлении Купянска, Изюма и Балаклеи до того, как эти города были освобождены Вооруженными силами Украины.

Украинская сторона официально не комментирует инциденты на территории России.

Нехотеевка, Журавлевка и Красный Хутор

Инциденты с обстрелами участились и в радиусе нескольких километров от украинского пункта пропуска "Гоптовка" на границе с Россией. На днях стало известно, что Вооруженные силы зашли в приграничное село Казачья Лопань, и, по некоторым данным, северная часть Харьковской области под полным контролем Сил обороны.

Фото: приграничные села Нехотеевка и Журавлевка (google.com/maps)

По словам белгородского губернатора, на этой неделе были обстрелы в Журавлевке. Ситуация в селе сейчас напряженная, есть разрушения. Как заявляют местные власти, повреждены школа, дом культуры и здание администрации.

Также сообщается о разрушениях в селе Красный Хутор, в том числе повреждены частные дома. Жителей вывозят в пункты временного размещения, кто-то самостоятельно выезжает к родственникам и знакомым. О пострадавших не сообщалось, однако людей из улиц вдоль границы с Украиной отселили.

А вчера вечером один из снарядов якобы попал на территорию таможенного терминала в Нехотеевке. В социальных сетях появилось фото масштабного пожара. Но поскольку не было сообщений о взрывах, можно сделать вывод, что на этом объекте вряд ли хранились боеприпасы.

Эвакуация и побег губернатора

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, Валуйский городской округ решил перевести все школы в зоне 15 километров вдоль границы с Украиной на дистанционное обучение, в детских садах работают только дежурные группы. В Шебекинском городском округе приняты такие же меры, но в 10-километровой зоне вдоль границе, за исключением города Шебекино.

Кроме того, в начале недели губернатор Вячеслав Гладков объявил эвакуацию из Журавлевки и Нехотеевки. По его словам, местных жителей, несмотря на постоянные удары, приходится убеждать покинуть свои села.

А сегодня стало известно, что Гладков уже "эвакуировался". Сейчас он находится в Пензе в нескольких сотнях километров от украинской границы. Официальная причина - смерть матери.

На этот факт обратили внимание в разведывательном сообществе InformNapalm. По их данным, жители российских сел запаниковали, когда узнали, что губернатор покинул Белгород.

Призыв Кадырова и стягивание срочников в Белгород

Из-за успехов украинского наступления глава Чечни Рамзан Кадыров, который постоянно заявляет о переброске боевиков, призвал руководство российских регионов мобилизоваться, поскольку "специальная военная операция перешла в военные действия".

"Я бы объявил военное положение и использовал все возможности для того, чтобы быстрее закончить … Если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать те силы и средства, которые у них есть", - заявил он.

По его словам, каждому региону нужно собрать по 1 000 "добровольцев" для войны против Украины. На сегодня известно, что призыв Кадырова поддержали только губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт и "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов.

В то же время, по данным "Русской службы BBC", срочников, которые служат в Таманской дивизии, готовятся перебросить в Белгородскую область "для защиты государственной границы". По словам родственников солдат, командование давит на юношей, требуя подписать контракты.

Отметим, в начале российского вторжения в Украину в составе 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии были погибшие среди срочников, после чего ихз вывели на российскую территорию.