У границ Латвии зафиксировали российский военный корабль

Иллюстративное фото: российское судно СС-750 (flickr.com/f-andrey)

Корабль поддержки подводной лодки СС-750 нарушил латвийскую исключительную экономическую зону

В исключительной экономической зоне Латвии в субботу, 3 ноября, был зафиксирован российский военный корабль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"В латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод 3 ноября Военно-морские силы Латвии зафиксировали корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса "Каштан" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Перед этим инцидентом капитан Роберт Агилар отверг утверждение о том, что увеличенная активность РФ мешает учениям.

"Пару дней назад мы видели российские вертолет и самолет на значительной высоте. Однако мы не видели ничего в непосредственной видимости или на низкой высоте", - отметил Агилар.

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