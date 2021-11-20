На грани сенсации. "Шахтер" в конце матча вырвал победу у "Руха"

После победы "Динамо", "горняки" обязаны были добывать три очка, чтобы не отпустить конкурентов в чемпионской гонке. И, казалось, что в матче с "Рухом" у дончан проблем возникнуть не должно, но вышло все наоборот.

В первой половине "Шахтер" достаточно пассивно контролировал мяч и лишь во второй части первой 45-минутки включился. Но в первом тайме особых шансов открыть счет у хозяев не было. Да и вторая половина также складывалась не очень для дончан. "Рух" лишь изредка выбегал в контратаки, а "горняки" ближе к концу матча все больше нагнетали у ворот львовян. И своего таки добились. На 86-й минуте Маркос Антонио исполнил шикарный удар, который позволил "горнякам" выйти вперед - 1:0. А спустя еще две минуты добил гостей Тете - 2:0.

Победа позволила "Шахтеру" сравняться с "Динамо" по набранным очкам, но по разнице голов дончане теперь вторые. Напомним, киевляне вчера разгромили "Черноморец" 6:1.