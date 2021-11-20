ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На межі сенсації. "Шахтар" наприкінці матчу вирвав перемогу у "Руху"

Новость на русском →
Києва, Субота 20 листопада 2021 18:55
На межі сенсації. "Шахтар" наприкінці матчу вирвав перемогу у "Руху" Фото: "гірники" вирвали перемогу на останніх хвилинах (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький " Шахтар "на останніх хвилинах зміг дотиснути Львівський" Рух " і здобути мінімальну перемогу - 2:0. За "гірників" наприкінці матчу забили Маркос Антоніо і Тете.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Після перемоги "Динамо", "гірники" зобов'язані були здобувати три очки, щоб не відпустити конкурентів у чемпіонських перегонах. І, здавалося, що в матчі з "Рухом" у донеччан проблем виникнути не повинно, але вийшло все навпаки.

У першій половині "Шахтар" досить пасивно контролював м'яч і лише в другій частині першої 45-хвилинки включився. Але в першому таймі особливих шансів відкрити рахунок у господарів не було. Та й друга половина також складалася не дуже для донеччан. "Рух" лише зрідка вибігав у контратаки, а "гірники" ближче до кінця матчу все більше нагнітали біля воріт львів'ян. І свого таки домоглися. На 86-й хвилині Маркос Антоніо виконав шикарний удар, який дозволив "Гірникам" вийти вперед - 1:0. А ще через дві хвилини добив гостей Тете - 2:0.

Перемога дозволила "Шахтарю" зрівнятися з "Динамо" за набраними очками, але за різницею голів донеччани тепер другі. Нагадаємо, кияни вчора розгромили "Чорноморець" 6:1.

На межі сенсації. &quot;Шахтар&quot; наприкінці матчу вирвав перемогу у &quot;Руху&quot;

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар УПЛ Футбол
NEWS
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи