На межі сенсації. "Шахтар" наприкінці матчу вирвав перемогу у "Руху"

Після перемоги "Динамо", "гірники" зобов'язані були здобувати три очки, щоб не відпустити конкурентів у чемпіонських перегонах. І, здавалося, що в матчі з "Рухом" у донеччан проблем виникнути не повинно, але вийшло все навпаки.

У першій половині "Шахтар" досить пасивно контролював м'яч і лише в другій частині першої 45-хвилинки включився. Але в першому таймі особливих шансів відкрити рахунок у господарів не було. Та й друга половина також складалася не дуже для донеччан. "Рух" лише зрідка вибігав у контратаки, а "гірники" ближче до кінця матчу все більше нагнітали біля воріт львів'ян. І свого таки домоглися. На 86-й хвилині Маркос Антоніо виконав шикарний удар, який дозволив "Гірникам" вийти вперед - 1:0. А ще через дві хвилини добив гостей Тете - 2:0.

Перемога дозволила "Шахтарю" зрівнятися з "Динамо" за набраними очками, але за різницею голів донеччани тепер другі. Нагадаємо, кияни вчора розгромили "Чорноморець" 6:1.