На грани общего локдауна. В Украине в "красной" зоне уже более половины регионов

Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. Кроме них "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.