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На грани общего локдауна. В Украине в "красной" зоне уже более половины регионов

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине расширили "красную" зону карантина еще на две области. Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. Кроме них "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную зону".

Отметим, за сутки в Украине подтвердили еще 17 424 новых случаев COVID-19.

При этом в Министерстве здравоохранения прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие несколько недель ожидается рост заболеваемости до 25 тысяч случаев в сутки.

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