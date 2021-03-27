На межі загального локдауну. В Україні в "червоній" зоні вже більше половини регіонів

Так, в "червону" зону додалися ще Рівненська та Чернігівська області. Крім них "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

При цьому в "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.