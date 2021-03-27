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На межі загального локдауну. В Україні в "червоній" зоні вже більше половини регіонів

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні розширили "червону" зону карантину ще на дві області. Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "червону" зону додалися ще Рівненська та Чернігівська області. Крім них "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

При цьому в "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що локдаун на загальнонаціональному рівні може бути введений, якщо більшість областей перейдуть в "червону зону".

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили ще 17 424 нових випадків COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом. У найближчі кілька тижнів очікується зростання захворюваності до 25 тисяч випадків на добу.

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