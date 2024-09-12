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Гранд МЛС підписав втікача "Шахтаря": чемпіон України не отримав жодної копійки

Лос-Анджелес, Четвер 12 вересня 2024 10:26
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Гранд МЛС підписав втікача "Шахтаря": чемпіон України не отримав жодної копійки Фото: Марлон залишив "гірників" без відступних (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець Марлон приєднався до американського "Лос-Анджелеса". Він покинув донецький "Шахтар" після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центрбек поповнив лави "чорно-золотих соколів". Раніше він провалив медогляд в еміратському "Аль-Айні".

Марлон підписав із "Лос-Анджелесом" контракт до кінця сезону-2024. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на рік. За океан він переїхав у статусі вільного агента, оскільки влітку розірвав контракт із "Шахтарем".

Марлон приєднався до "гірників" перед сезоном 2021/22. Вітчизняний гранд віддав за бразильця 12 млн євро. Оборонець встиг зіграти 22 матчі в усіх турнірах за "Шахтар". Після російського вторгнення скористався сумнозвісним правилом ФІФА та грав за італійську "Монцу" та бразильський "Флуміненсе" на правах оренди.

Що відомо про "Лос-Анджелес"

Заснований у 2014 році клуб, під егідою МЛС дебютував у 2019-му. Домашні матчі проводить на арені "BMO Стедіум" (22000 місць).

"Чорно-золоті соколи" двічі тріумфували в Західній конференції (2019, 2022), володар Кубка МЛС-2022 (чемпіон США). Двічі набирали найбільшу кількість очок у регулярному чемпіонаті (2019, 2022). Найпринциповіший опонент – "Лос-Анджелес Гелаксі".

У сезоні-2024 "Лос-Анджелес" набрав 48 очок і посідає 2-ге місце в Західній конференції. Наступний матч – 14 вересня проти "Гелаксі" (54 пункти).

До слова, раніше "Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів нового формату.

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