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Гранд МЛС подписал беглеца "Шахтера": чемпион Украины не получил ни копейки

Лос-Анджелес, Четверг 12 сентября 2024 10:26
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Гранд МЛС подписал беглеца "Шахтера": чемпион Украины не получил ни копейки Фото: Марлон оставил "горняков" без отступных (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Марлон присоединился к американскому "Лос-Анджелесу". Он покинул донецкий "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний центрбек пополнил ряды "черно-золотых соколов". Ранее он провалил медосмотр в эмиратском "Аль-Айне".

Марлон подписал с "Лос-Анджелесом" контракт до конца сезона-2024. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год. За океан он переехал в статусе свободного агента, поскольку летом расторг контракт с "Шахтером".

Марлон присоединился к "горнякам" перед сезоном 2021/22. Отечественный гранд отдал за бразильца 12 млн евро. Защитник успел сыграть 22 матча во всех турнирах за "Шахтер". После российского вторжения воспользовался печально известным правилом ФИФА и играл за итальянскую "Монцу" и бразильский "Флуминенсе" на правах аренды.

Что известно о "Лос-Анджелесе"

Основанный в 2014 году клуб, под эгидой МЛС дебютировал в 2019-м. Домашние матчи проводит на арене "BMO Стэдиум" (22 000 мест).

"Черно-золотые соколы" дважды триумфовали в Западной конференции (2019, 2022), обладатель Кубка МЛС-2022 (чемпион США). Дважды набирали наибольшее количество очков в регулярном чемпионате (2019, 2022). Самый принципиальный оппонент – "Лос-Анджелес Гэлакси".

В сезоне-2024 "Лос-Анджелес" набрал 48 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. Следующий матч – 14 сентября против "Гэлакси" (54 пункта).

К слову, ранее "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов нового формата.

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