Гранд Формули-1 продемонстрував болід на прийдешній сезон

Британсько-німецька стайня відкрила для спортивної публіки зовнішній вигляд нового боліда. Машина, яку цьогоріч пілотуватимуть Льюїс Хемілтон і Джордж Расселл, отримала індекс W15.

Дизайн "Мерседеса" зазнав мінімальних змін. Основними барвами залишилися срібляста, чорна та туркезова. Монокок – сріблястий з туркезовими контурами, а переднє та заднє крила, а також система захисту Halo – чорні. Назви спонсорів виконані білим кольором, а один із партнерів стайні додатково отримав червоний фон.

Сезон-2023 "Мерседес" завершив другим у Кубку конструкторів. Пілоти команди разом набрали 409 пунктів. Утім, ні Хемілтон, ні Расселл не здобули жодної перемоги. Перший натомість тричі фінішував другим і посів третє місце в загальному заліку.

"Вважаю, що ми доволі швидко зможемо отримати перше уявлення щодо того, чи вдалося нам вирішити певні, характерні для торішнього шасі, проблеми. На нас чекатиме крутий підйом і команді потрібно чимало відіграти, якщо ми хочемо опинитися серед лідерів, але ми сфокусовані на цьому", – заявив виконавчий директор стайні Тото Вольфф.

