Гранд Формулы-1 продемонстрировал болид на грядущий сезон

Британско-немецкая конюшня открыла для спортивной публики внешний вид нового болида. Машина, которую в этом году будут пилотировать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, получила индекс W15.

Дизайн "Мерседеса" претерпел минимальные изменения. Основными цветами остались серебристый, черный и бирюзовый. Монокок – серебристый с бирюзовыми контурами, а переднее и заднее крылья, а также система защиты Halo – черные. Названия спонсоров исполнены белым цветом, а один из партнеров конюшни дополнительно получил красный фон.

Сезон-2023 "Мерседес" завершил вторым в Кубке конструкторов. Пилоты команды вместе набрали 409 пунктов. Впрочем, ни Хэмилтон, ни Расселл не одержали ни одной победы. Первый трижды финишировал вторым и занял третье место в общем зачете.

"Считаю, что мы достаточно быстро сможем получить первое представление о том, удалось ли нам решить определенные, характерные для прошлогоднего шасси, проблемы. Нас будет ждать крутой подъем и команде нужно немало отыграть, если мы хотим оказаться среди лидеров, но мы сфокусированы на этом", – заявил исполнительный директор конюшни Тото Вольфф.

F1 2024. Here we come pic.twitter.com/vvYL8BAx6P