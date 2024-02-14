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Гранд Формулы-1 продемонстрировал болид на грядущий сезон

Брекли, Среда 14 февраля 2024 13:58
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Гранд Формулы-1 продемонстрировал болид на грядущий сезон Фото: Последний болид в истории взаимоотношений Льюиса Хэмилтона и "Мерседеса" (mercedesamgf1.com)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевских автогонок "Мерседес" впервые показала машину на сезон 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

Британско-немецкая конюшня открыла для спортивной публики внешний вид нового болида. Машина, которую в этом году будут пилотировать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, получила индекс W15.

Дизайн "Мерседеса" претерпел минимальные изменения. Основными цветами остались серебристый, черный и бирюзовый. Монокок – серебристый с бирюзовыми контурами, а переднее и заднее крылья, а также система защиты Halo – черные. Названия спонсоров исполнены белым цветом, а один из партнеров конюшни дополнительно получил красный фон.

Сезон-2023 "Мерседес" завершил вторым в Кубке конструкторов. Пилоты команды вместе набрали 409 пунктов. Впрочем, ни Хэмилтон, ни Расселл не одержали ни одной победы. Первый трижды финишировал вторым и занял третье место в общем зачете.

"Считаю, что мы достаточно быстро сможем получить первое представление о том, удалось ли нам решить определенные, характерные для прошлогоднего шасси, проблемы. Нас будет ждать крутой подъем и команде нужно немало отыграть, если мы хотим оказаться среди лидеров, но мы сфокусированы на этом", – заявил исполнительный директор конюшни Тото Вольфф.

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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Mercedes Формула-1
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