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Гранаты и тысячи патронов: под Славянском нашли схрон боевиков Гиркина

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Донбасс, Понедельник 07 июня 2021 12:04
Гранаты и тысячи патронов: под Славянском нашли схрон боевиков Гиркина Фото: бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (wikimedia by Dom kobb)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области под Славянском нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина ("Стрелков"). Оружейный склад находился в заброшенном помещении.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Сообщается, что арсенал был создан для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Гиркина. Его заложила группа российских наемников для дальнейших диверсий. Из тайника изъяли:

  • 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
  • 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
  • более 4 тысяч патронов калибра 5,45.

Открыто уголовное дело, проводятся следственные действия для установления всех причастных к обустройству схрона и незаконному обороту оружия.

Фото: схрон террористов (ssu.gov.ua)

Напомним, в 2020 году Офис генерального прокурора объявил террористу Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Он также объявлен в розыск. Кроме того, его подозревают в организации убийств, похищениях и пытках.

Игорь Гиркин со своими боевиками в 2014 году захватил Славянск и удерживал его несколько недель, но под давлением украинских войск отошел в Донецк. Некоторое время был "министром обороны ДНР", на сегодня находится в России.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая в 2014 году в составе объединенной группы СБУ принимала участие в обороне аэродрома Краматорска и вела переговоры с представителями "ЛДНР", заявила, что выход Гиркина из Славянска был вопросом политического характера.

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