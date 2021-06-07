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Гранати і тисячі патронів: під Слов'янськом знайшли схрон бойовиків Гіркіна

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Донбас, Понеділок 07 червня 2021 12:04
Гранати і тисячі патронів: під Слов'янськом знайшли схрон бойовиків Гіркіна Фото: колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (wikimedia by Dom kobb)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області під Слов'янськом знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"). Склад знаходився в покинутому приміщенні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Повідомляється, що арсенал був створений для бойовиків незаконного збройного формування терориста Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій. Зі схованки вилучили:

  • 23 гранати Ф-1 і РГД - 5 з запалами;
  • 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
  • більше 4 тисяч патронів калібру 5,45.

Відкрито кримінальну справу, проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до облаштування схрону та незаконного обігу зброї.

Фото: схрон терористів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в 2020 році Офіс генерального прокурора оголосив терористу Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук. Крім того, його підозрюють в організації вбивств, викраденнях і тортурах.

Ігор Гіркін зі своїми бойовиками в 2014 році захопив Слов'янськ і утримував його кілька тижнів, але під тиском українських військ відійшов до Донецька. Деякий час був "міністром оборони ДНР", на сьогодні знаходиться в Росії.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка в 2014 році у складі об'єднаної групи СБУ брала участь в обороні аеродрому Краматорська і вела переговори з представниками "ЛДНР", заявила, що вихід Гіркіна зі Слов'янська був питанням політичного характеру.

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