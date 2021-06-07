Гранати і тисячі патронів: під Слов'янськом знайшли схрон бойовиків Гіркіна

У Донецькій області під Слов'янськом знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"). Склад знаходився в покинутому приміщенні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України .

Відкрито кримінальну справу, проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до облаштування схрону та незаконного обігу зброї.

Повідомляється, що арсенал був створений для бойовиків незаконного збройного формування терориста Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій. Зі схованки вилучили:

Нагадаємо, в 2020 році Офіс генерального прокурора оголосив терористу Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук. Крім того, його підозрюють в організації вбивств, викраденнях і тортурах.

Ігор Гіркін зі своїми бойовиками в 2014 році захопив Слов'янськ і утримував його кілька тижнів, але під тиском українських військ відійшов до Донецька. Деякий час був "міністром оборони ДНР", на сьогодні знаходиться в Росії.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка в 2014 році у складі об'єднаної групи СБУ брала участь в обороні аеродрому Краматорська і вела переговори з представниками "ЛДНР", заявила, що вихід Гіркіна зі Слов'янська був питанням політичного характеру.