ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гранатометы, пулеметы и беспилотники: боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 июня 2021 17:35
Гранатометы, пулеметы и беспилотники: боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также близи Красногоровки российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа "Орлан-10" и "Орлан-3М", которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 июня, боевики 14 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью