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Гран-прі WBC у Ер-Ріяді: в революційному боксерському турнірі стартують 11 українців

Фото: Боксер напівлегкій ваги Олександр Соломенніков вийде на ринг одним з перших (instagram.com/solomennikovbox1)
Автор: Андрій Костенко

17 квітня в аравійському Ер-Ріяді розпочинається боксерський турнір Grand Prix від Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Riyadh Season.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

Ця масштабна подія покликана стати майданчиком для молодих бійців, що прагнуть заявити про себе на великій арені.

Про старт нового формату оголосили ще в грудні 2024 року під час конгресу WBC у німецькому Гамбурзі. Ініціаторами стали голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії. Туркі Аль аш-Шейх та президент WBC Маурісіо Сулейман.

Спершу передбачалося, що турнір розпочнеться в лютому й буде обмежений для боксерів віком до 26 років та з досвідом не більше 10 боїв. Однак через складнощі з набором учасників критерії значно пом'якшили, а старт перенесли на квітень.

Формат турніру

У змаганнях братимуть участь 128 боксерів, по 32 у кожній з чотирьох вагових категорій:

  • напівлегка (до 57,2 кг)
  • перша напівсередня (до 63,5 кг)
  • середня (до 72,6 кг)
  • надважка (понад 90,7 кг)

Турнірна сітка передбачає початок з 1/16 фіналу. На цій стадії кожна вагова категорія змагатиметься окремого дня – з 17 до 20 квітня.

Календар турніру:

  • Квітень – 1/16 фіналу
  • Червень – 1/8 фіналу
  • Серпень – 1/4 фіналу
  • Жовтень – 1/2 фіналу
  • Грудень – фінали

У боях буде діяти відкрита суддівська система, а нічиї виключені – кожен поєдинок повинен завершитися перемогою одного з боксерів. Турнір стартує з боїв у 6 раундів, але на пізніх стадіях тривалість зростатиме до 8 та 10.

Що на кону?

Кожен переможець отримає ексклюзивний кубок Хосе Сулеймана (на честь легендарного екс-президента WBC, батька нинішнього очільника організації Маурісіо Сулеймана) та гонорар понад 200 тисяч доларів США. Крім того – потенційний шанс на контракти з великими промоутерськими компаніями.

Цей турнір також тісно пов'язаний із планами Туркі Аль аш-Шейха щодо створення професійної боксерської ліги спільно з Дейною Вайтом, що може відкрити ще більше можливостей для молодих зірок.

Хто виступить від України

Заявки на участь подали 11 українських бійців у всіх чотирьох категоріях. Майже половина з них – п'ятеро – змагатимуться у середній вазі.

Напівлегка вага:

  • Олександр Соломенніков (16–0, 8 КО)
  • Ігор Семончук (7–0, 6 КО)

Перша напівсередня вага:

  • Данило Лозан (12–0, 8 КО)

Середня вага:

  • Ліпарит Устян (11–0, 10 КО)
  • Дмитро Рибалко (4–0, 2 КО)
  • Іштван Гержені (3–0, 0 КО)
  • Максим Молодан (7–0, 5 КЗ)
  • Петро Фролов (10–1, 4 КО)

Надважка вага:

  • Цотне Рогава (10-0, 7 КО)
  • Віталій Стальченко (9–0, 6 КО)
  • Павло Юськів (6–0, 2 КО)

17 квітня стартують напівлегковики. Олександр Соломенніков боксуватиме з представником Гани Голі Доргбетором (13-0-1, 8 KO). Суперником Ігоря Семончука жереб обрав італійця Мухамета Квамілі (14-0, 7 KO).

Де дивитися

Ексклюзивні трансляції відбуватимуться на платформі британського спортивного стримінгового  сервісу DAZN.

Раніше стало відомо, що Усик вже шукає спаринг-партнерів для підготовки до нового бою.

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