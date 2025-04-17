Гран-при WBC в Эр-Рияде: в революционном боксерском турнире стартуют 11 украинцев

17 апреля в аравийском Эр-Рияде начинается боксерский турнир Grand Prix от Всемирного боксерского совета (WBC) и Riyadh Season.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Это масштабное событие призвано стать площадкой для молодых бойцов, стремящихся заявить о себе на большой арене.
О старте нового формата объявили еще в декабре 2024 года во время конгресса WBC в немецком Гамбурге. Инициаторами стали глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии. Турки Аль аш-Шейх и президент WBC Маурисио Сулейман.
Сначала предполагалось, что турнир начнется в феврале и будет ограничен для боксеров в возрасте до 26 лет и с опытом не более 10 боев. Однако из-за сложностей с набором участников критерии значительно смягчили, а старт перенесли на апрель.
В соревнованиях примут участие 128 боксеров, по 32 в каждой из четырех весовых категорий:
Турнирная сетка предусматривает начало с 1/16 финала. На этой стадии каждая весовая категория будет соревноваться в отдельный день - с 17 по 20 апреля.
Календарь турнира:
В боях будет действовать открытая судейская система, а ничьи исключены - каждый поединок должен завершиться победой одного из боксеров. Турнир стартует с боев в 6 раундов, но на поздних стадиях продолжительность будет расти до 8 и 10.
Каждый победитель получит эксклюзивный кубок Хосе Сулеймана (в честь легендарного экс-президента WBC, отца нынешнего главы организации Маурисио Сулеймана) и гонорар более 200 тысяч долларов США. Кроме того - потенциальный шанс на контракты с крупными промоутерскими компаниями.
Этот турнир также тесно связан с планами Турки Аль аш-Шейха по созданию профессиональной боксерской лиги совместно с Дейной Уайтом, что может открыть еще больше возможностей для молодых звезд.
Заявки на участие подали 11 украинских бойцов во всех четырех категориях. Почти половина из них - пятеро - будут соревноваться в среднем весе.
Полулегкий вес:
Первый полусредний вес:
Средний вес:
Супертяжелый вес:
17 апреля стартуют полулегковесы. Александр Соломенников будет боксировать с представителем Ганы Голи Доргбетором (13-0-1, 8 KO). Соперником Игоря Семончука жребий выбрал итальянца Мухамета Квамили (14-0, 7 KO).
Эксклюзивные трансляции будут проходить на платформе британского спортивного стримингового сервиса DAZN.
Ранее стало известно, что Усик уже ищет спарринг-партнеров для подготовки к новому бою.