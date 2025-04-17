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Гран-при WBC в Эр-Рияде: в революционном боксерском турнире стартуют 11 украинцев

Фото: Боксер полулегкого веса Александр Соломенников выйдет на ринг одним из первых (instagram.com/solomennikovbox1)
Автор: Андрей Костенко

17 апреля в аравийском Эр-Рияде начинается боксерский турнир Grand Prix от Всемирного боксерского совета (WBC) и Riyadh Season.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Это масштабное событие призвано стать площадкой для молодых бойцов, стремящихся заявить о себе на большой арене.

О старте нового формата объявили еще в декабре 2024 года во время конгресса WBC в немецком Гамбурге. Инициаторами стали глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии. Турки Аль аш-Шейх и президент WBC Маурисио Сулейман.

Сначала предполагалось, что турнир начнется в феврале и будет ограничен для боксеров в возрасте до 26 лет и с опытом не более 10 боев. Однако из-за сложностей с набором участников критерии значительно смягчили, а старт перенесли на апрель.

Формат турнира

В соревнованиях примут участие 128 боксеров, по 32 в каждой из четырех весовых категорий:

  • полулегкая (до 57,2 кг)
  • первая полусредняя (до 63,5 кг)
  • средняя (до 72,6 кг)
  • супертяжелая (свыше 90,7 кг)

Турнирная сетка предусматривает начало с 1/16 финала. На этой стадии каждая весовая категория будет соревноваться в отдельный день - с 17 по 20 апреля.

Календарь турнира:

  • Апрель - 1/16 финала
  • Июнь - 1/8 финала
  • Август - 1/4 финала
  • Октябрь - 1/2 финала
  • Декабрь - финалы

В боях будет действовать открытая судейская система, а ничьи исключены - каждый поединок должен завершиться победой одного из боксеров. Турнир стартует с боев в 6 раундов, но на поздних стадиях продолжительность будет расти до 8 и 10.

Что на кону?

Каждый победитель получит эксклюзивный кубок Хосе Сулеймана (в честь легендарного экс-президента WBC, отца нынешнего главы организации Маурисио Сулеймана) и гонорар более 200 тысяч долларов США. Кроме того - потенциальный шанс на контракты с крупными промоутерскими компаниями.

Этот турнир также тесно связан с планами Турки Аль аш-Шейха по созданию профессиональной боксерской лиги совместно с Дейной Уайтом, что может открыть еще больше возможностей для молодых звезд.

Кто выступит от Украины

Заявки на участие подали 11 украинских бойцов во всех четырех категориях. Почти половина из них - пятеро - будут соревноваться в среднем весе.

Полулегкий вес:

  • Александр Соломенников (16-0, 8 КО)
  • Игорь Семончук (7-0, 6 КО)

Первый полусредний вес:

  • Даниил Лозан (12-0, 8 КО)

Средний вес:

  • Липарит Устян (11-0, 10 КО)
  • Дмитрий Рыбалко (4-0, 2 КО)
  • Иштван Гержени (3-0, 0 КО)
  • Максим Молодан (7-0, 5 КО)
  • Петр Фролов (10-1, 4 КО)

Супертяжелый вес:

  • Цотне Рогава (10-0, 7 КО)
  • Виталий Стальченко (9-0, 6 КО)
  • Павел Юськив (6-0, 2 КО)

17 апреля стартуют полулегковесы. Александр Соломенников будет боксировать с представителем Ганы Голи Доргбетором (13-0-1, 8 KO). Соперником Игоря Семончука жребий выбрал итальянца Мухамета Квамили (14-0, 7 KO).

Где смотреть

Эксклюзивные трансляции будут проходить на платформе британского спортивного стримингового сервиса DAZN.

 

Ранее стало известно, что Усик уже ищет спарринг-партнеров для подготовки к новому бою.

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