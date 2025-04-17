Гран-при WBC в Эр-Рияде: в революционном боксерском турнире стартуют 11 украинцев

Это масштабное событие призвано стать площадкой для молодых бойцов, стремящихся заявить о себе на большой арене.

О старте нового формата объявили еще в декабре 2024 года во время конгресса WBC в немецком Гамбурге. Инициаторами стали глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии. Турки Аль аш-Шейх и президент WBC Маурисио Сулейман.

Сначала предполагалось, что турнир начнется в феврале и будет ограничен для боксеров в возрасте до 26 лет и с опытом не более 10 боев. Однако из-за сложностей с набором участников критерии значительно смягчили, а старт перенесли на апрель.

Формат турнира

В соревнованиях примут участие 128 боксеров, по 32 в каждой из четырех весовых категорий:

полулегкая (до 57,2 кг)

первая полусредняя (до 63,5 кг)

средняя (до 72,6 кг)

супертяжелая (свыше 90,7 кг)

Турнирная сетка предусматривает начало с 1/16 финала. На этой стадии каждая весовая категория будет соревноваться в отдельный день - с 17 по 20 апреля.

Календарь турнира:

Апрель - 1/16 финала

Июнь - 1/8 финала

Август - 1/4 финала

Октябрь - 1/2 финала

Декабрь - финалы

В боях будет действовать открытая судейская система, а ничьи исключены - каждый поединок должен завершиться победой одного из боксеров. Турнир стартует с боев в 6 раундов, но на поздних стадиях продолжительность будет расти до 8 и 10.

Что на кону?

Каждый победитель получит эксклюзивный кубок Хосе Сулеймана (в честь легендарного экс-президента WBC, отца нынешнего главы организации Маурисио Сулеймана) и гонорар более 200 тысяч долларов США. Кроме того - потенциальный шанс на контракты с крупными промоутерскими компаниями.

Этот турнир также тесно связан с планами Турки Аль аш-Шейха по созданию профессиональной боксерской лиги совместно с Дейной Уайтом, что может открыть еще больше возможностей для молодых звезд.

Кто выступит от Украины

Заявки на участие подали 11 украинских бойцов во всех четырех категориях. Почти половина из них - пятеро - будут соревноваться в среднем весе.

Полулегкий вес:

Александр Соломенников (16-0, 8 КО)

Игорь Семончук (7-0, 6 КО)

Первый полусредний вес:

Даниил Лозан (12-0, 8 КО)

Средний вес:

Липарит Устян (11-0, 10 КО)

Дмитрий Рыбалко (4-0, 2 КО)

Иштван Гержени (3-0, 0 КО)

Максим Молодан (7-0, 5 КО)

Петр Фролов (10-1, 4 КО)

Супертяжелый вес:

Цотне Рогава (10-0, 7 КО)

Виталий Стальченко (9-0, 6 КО)

Павел Юськив (6-0, 2 КО)

17 апреля стартуют полулегковесы. Александр Соломенников будет боксировать с представителем Ганы Голи Доргбетором (13-0-1, 8 KO). Соперником Игоря Семончука жребий выбрал итальянца Мухамета Квамили (14-0, 7 KO).

Где смотреть

Эксклюзивные трансляции будут проходить на платформе британского спортивного стримингового сервиса DAZN.