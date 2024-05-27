Гран-прі Монако переписав історію Формули-1: що трапилося
Восьмий етап сезону чемпіонату світу з автоперегонів вулицями Монте-Карло запам'ятається не тільки перемогою монегаска Шарля Леклера з "Феррарі". Разом із ним унікальне досягнення оформили ще 9 пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Перші 10 місця за підсумками гран-прі гонщики розділили відповідно до позицій на стартовій решітці. Таке трапилося вперше за понад 70-річну історію Королеви автоспорту.
Леклер уперше переміг в Монако з лідерством зі старту до фінішу. Компанію на подіумі йому склали пілот "Макларена" Піастрі та напарник зі Скудерії Сайнс. До топ-10 також потрапили Норріс ("Макларен"), пілот "Мерседеса" Расселл, Ферстаппен із "Ред Булла", гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Цунода з РБ, Албон ("Вільямс") і пілот "Альпін" Гаслі.
Завдяки перемозі Леклер скоротив відставання від Ферстаппена нагорі загального заліку пілотів. Нідерландець залишився попереду, маючи в активі 169 очок. Монегаск набрав 138 пунктів. Неподалік розташувався і Норріс (113 балів). У Кубку конструкторів ситуація ще гостріша – "Ред Булл" набрав 276 очок, а "Феррарі" записала в актив 252 пункти.
Наступний етап сезону-2024 відбудеться в Монреалі. Гран-прі Канади запланований на 7-9 червня. Торік на Автодромі імені Жіля Вільньова тріумфував Ферстаппен.
До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.
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