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Гран-прі Монако переписав історію Формули-1: що трапилося

Монте-Карло, Понеділок 27 травня 2024 17:29
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Гран-прі Монако переписав історію Формули-1: що трапилося Фото: Шарль Леклер здобув перемогу вдома (x.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Восьмий етап сезону чемпіонату світу з автоперегонів вулицями Монте-Карло запам'ятається не тільки перемогою монегаска Шарля Леклера з "Феррарі". Разом із ним унікальне досягнення оформили ще 9 пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Перші 10 місця за підсумками гран-прі гонщики розділили відповідно до позицій на стартовій решітці. Таке трапилося вперше за понад 70-річну історію Королеви автоспорту.

Леклер уперше переміг в Монако з лідерством зі старту до фінішу. Компанію на подіумі йому склали пілот "Макларена" Піастрі та напарник зі Скудерії Сайнс. До топ-10 також потрапили Норріс ("Макларен"), пілот "Мерседеса" Расселл, Ферстаппен із "Ред Булла", гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Цунода з РБ, Албон ("Вільямс") і пілот "Альпін" Гаслі.

Завдяки перемозі Леклер скоротив відставання від Ферстаппена нагорі загального заліку пілотів. Нідерландець залишився попереду, маючи в активі 169 очок. Монегаск набрав 138 пунктів. Неподалік розташувався і Норріс (113 балів). У Кубку конструкторів ситуація ще гостріша – "Ред Булл" набрав 276 очок, а "Феррарі" записала в актив 252 пункти.

Наступний етап сезону-2024 відбудеться в Монреалі. Гран-прі Канади запланований на 7-9 червня. Торік на Автодромі імені Жіля Вільньова тріумфував Ферстаппен.

Гран-прі Монако переписав історію Формули-1: що трапилося

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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