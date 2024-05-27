Гран-при Монако переписал историю Формулы-1: что произошло

Восьмой этап сезона чемпионата мира по автогонкам по улицам Монте-Карло запомнится не только победой монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Вместе с ним уникальное достижение оформили еще 9 пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Первые 10 места по итогам гран-при гонщики разделили в соответствии с позициями на стартовой решетке. Такое случилось впервые за более чем 70-летнюю историю Королевы автоспорта.

Леклер впервые победил в Монако с лидерством по старту до финиша. Компанию на подиуме ему составили пилот "Макларена" Пиастри и напарник из Скудерии Сайнс. В топ-10 также попали Норрис ("Макларен"), пилот "Мерседеса" Расселл, Ферстаппен из "Ред Булла", гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Цунода из РБ, Албон ("Уильямс") и пилот "Альпин" Гасли.

Благодаря победе Леклер сократил отставание от Ферстаппена наверху общего зачета пилотов. Нидерландец остался впереди, имея в активе 169 очков. Монегаск набрал 138 пунктов. Недалеко расположился и Норрис (113 баллов). В Кубке конструкторов ситуация еще острее – "Ред Булл" набрал 276 очков, а "Феррари" записала в актив 252 пункта.

Следующий этап сезона-2024 состоится в Монреале. Гран-при Канады намечен на 7-9 июня. В прошлом году на Автодроме имени Жиля Вильнева триумфовал Ферстаппен.