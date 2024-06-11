В гральній індустрії зʼявився новий гравець - онлайн-казино Cosmobet

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор Cosmobet отримав 26 березня 2024 року. Своїм клієнтам онлайн казино пропонує найкращі умови реєстрації, унікальні welcome бонуси (300 000) та фріспіни (750). Асортимент розваг: live ігри, турніри, слоти, швидкі ігри та інші розваги.

Серед ігрових провайдерів Cosmobet представляє лідерів ринку: Pragmatic Play, Amusnet, Endorphina, Evolution, Playson, 3oaks, Yggdrasil, BGaming. Згодом Cosmobet залучить й світових лідерів індустрії.

Cosmobet має на меті стати потужним гравцем ринку та, як наголошує бенефіціар компанії, в операційній діяльності Cosmobet керується принципами прозорого ведення бізнесу, відповідальної гри та клієнтоорієнтованості:

"Наша мета - створити якісний продукт сфери розваг за провідними європейськими стандартами ведення бізнесу: клієнтоорієнтованість, безпека даних, принципи відповідальної гри. Це - головні пріоритети ведення бізнесу для нашої компанії. Cosmobet стартує з амбітними цілями. Звичайно, ринок конкурентний. Однак ми віримо, що здатні зайняти своє місце у важливій економіці галузі та здобути прихильність споживачів завдяки якісному та високотехнологічному продукту для користувачів", - зазначив бенефіціар Cosmobet Михайло Зборовський.