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В игровой индустрии появился новый игрок - онлайн-казино Cosmobet

Вторник 11 июня 2024 10:01 promo
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В игровой индустрии появился новый игрок - онлайн-казино Cosmobet Фото: В игровой индустрии появился новый игрок - онлайн-казино Cosmobet (пресс-служба Cosmobet)
Автор: Александр Мороз

Cosmobet - новый лицензионный оператор гемблинг индустрии Украины. Онлайн казино cosmobet.ua положила начало украинской команде по европейским стандартам бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Лицензию на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр Cosmobet получил 26 марта 2024 года. Своим клиентам онлайн казино предлагает лучшие условия регистрации, уникальные welcome бонусы (300 000) и фриспины (750). Ассортимент развлечений: Live игры, турниры, слоты, быстрые игры и другие развлечения.

Среди игровых провайдеров Cosmobet представляет лидеров рынка: Pragmatic Play, Amusnet, Endorphina, Evolution, Playson, 3oaks, Yggdrasil, BGaming. Впоследствии Cosmobet привлечет и мировых лидеров индустрии.

Целью Cosmobet стать мощный игрок рынка и, как отмечает бенефициар компании, в операционной деятельности Cosmobet руководствуется принципами прозрачного ведения бизнеса, ответственной игры и клиентоориентированности:

"Наша цель - создать качественный продукт сферы развлечений по ведущим европейским стандартам ведения бизнеса: клиентоориентированность, безопасность данных, принципы ответственной игры. Это - главные приоритеты ведения бизнеса для нашей компании. Cosmobet стартует с амбициозными целями. Конечно, рынок конкурентен. Однако мы верим, что способны занять свое место в важной экономике отрасли и привлечь потребителей благодаря качественному и высокотехнологичному продукту для пользователей" - отметил бенефициар Cosmobet Михаил Зборовский.

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