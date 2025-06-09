Там грали Баджо, Пірло і Гвардіола. Легендарний італійський клуб на межі зникнення

Що відомо про банкрутство "Брешії"

Минулого сезону "Брешія" грала у Серії B - другому за силою дивізіоні Італії - та ледь уникнула вильоту.

Однак команда отримала мінус чотири очки і була формально переведена до Серії C. Після цього з’ясувалося, що клуб не сплатив заборгованість по зарплаті за останні два місяці.

За інформацією італійських ЗМІ, "Брешія" мала час до п’ятниці, аби здійснити необхідні виплати, але цього не сталося.

Власником клубу з 2017 року є Масімо Челліно - скандально відомий італійський бізнесмен, який раніше володів англійським "Лідсом" (саме за його керівництва клуб зіткнувся з численними проблемами, включаючи часту зміну тренерів та судові суперечки).

На даному етапі "Брешію" очікує пониження одразу до Серії D - першого рівня аматорських ліг в Італії.

Але є ризик ще серйозніший: якщо найближчим часом не з’явиться інвестор, клуб може бути повністю ліквідований. Сам Челліно вже звернувся до суду з питань банкрутства.

Чим відома "Брешія"

За свою довгу історію клуб дав дорогу у велике футбольне життя таким зіркам, як Роберто Баджо, Пеп Гвардіола, Андреа Пірло, Лука Тоні та Маріо Балотеллі.



Крім того, кольори команди захищали Георге Хаджі, Кубілай Тюрк'їлмаз, Панайотіс Коне, а також скандальний екс-футболіст "Шахтаря" Франселіну Матузалем.

А ще з 1991 по 1996 рік тренером "ластівок" був відомий усім українським вболівальникам Мірча Луческу.

Румунський тренер в першому ж сезоні зумів посісти перше місце та вивезти команду до Серії А.

Луческу, до слова, приніс "Брешії" перший і єдиний трофей в її історії - Англо-італійський кубок.