Графіті із зіркою Давида в Парижі можуть бути операцією росіян, - ЗМІ

За інформацією джерела видання, слідчі припускають, що за допомогою графіті із зіркою Давида росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію у Франції.

Журналісти уточнюють, що версія з'явилася після того, як десять днів тому правоохоронці затримали молоду пару громадян Молдови, яких вночі застали за малюванням зірок Давида на фасадах будівель. Під час затримання вони заявили, що таке завдання їм доручив росіянин за невелику грошову винагороду.

Після цього було ухвалено рішення про депортацію пари і вони були поміщені до центру тримання під вартою.

Також, за даними Franceinfo, слідчі встановили особи ще однієї пари, яка потрапила в поле зору камер відеоспостереження. Нові підозрювані швидко покинули Францію.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала свою операцію проти терористів, у рамках якої по Сектору Газа завдали ряд ракетних ударів.

На цьому тлі у різних країнах світу пройшли акції на підтримку Палестини. Зокрема, такі акції відбулися і у Франції.

12 жовтня поліції та жандармерії довелося розігнати заборонені пропалестинські мітинги із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

Також з початку нападу ХАМАС у Франції було зафіксовано "857 антисемітських актів", було заарештовано 425 громадян, пов'язаних з подібними порушеннями.