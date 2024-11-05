Графіті Бенксі з Гостомеля перевезли до Києва: де вона буде зберігатися

Роботу, створену митцем на стіні будинку в Гостомелі, Київської області, було демонтовано та перенесено в Лавру. Графіті митець зробив після деокупації міста, яка відбулася 2 квітня у 2022 році.

"Спочатку фрагмент із графіті намагалися викрасти, але його вдалося зберегти. Тепер робота Бенксі експонується в Лаврі - у місці, яке протягом століть захищало українську культурну ідентичність", - зазначили у Міністерстві.

Зображення жінки в халаті та бігуді, що стоїть у протигазі на стільці перед обгорілим вікном, стало символом спротиву українського народу та віри у відродження після російської окупації.

Це графіті, створене після визволення Київської області, відображає боротьбу українців із наслідками війни та водночас є виразом міжнародної підтримки України.

Виставка набуває особливого сенсу завдяки сусідству з давньоруським графіті XI століття - жартівливим малюнком на стіні Успенського собору.

"Цей стародавній малюнок виявили під час розбору руїн собору в 1950-х роках, нагадуючи про те, що мистецтво відображає життя і висловлює позицію, що залишається актуальною навіть через тисячоліття", - розповілі у Міністерстві.





Фото: графіті XI століття (mcsc.gov.ua)

Що відомо про Бенксі

Він є анонімним британським художником і стрит-артистом. Бенксі відомий своїми політично гострими та соціально критичними роботами на вулицях міст по всьому світу.

Його стиль легко впізнати завдяки техніці трафарету, яка дозволяє швидко створювати складні зображення.

Бенксі став знаменитим за відображення таких тем, як антикапіталізм, антивоєнна ідеологія та захист прав людини.

Хоча справжня особистість Бенксі залишається невідомою, його роботи мають значний вплив, часто спрямований на привернення уваги до несправедливостей у суспільстві.

На підтримку України Бенксі створив кілька робіт, які з'явилися на стінах зруйнованих будівель у містах Київської області, таких як Бородянка та Гостомель.

Відомі графіті Бенксі з України зображають сцени сили та опору: діти, що граються на уламках танків, жінка у бігуді й протигазі біля обгорілого вікна та спортсменка, яка на руках підіймається над руїнами.

Його роботи викликали значний міжнародний резонанс і підтримку, підсилюючи голоси на користь України на світовій арені.

Раніше ми розповідали про те, як живе відомий митець із Великої Британії.