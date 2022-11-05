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Графіки знову діють. У Києві скасували аварійні відключення світла

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Київ, Субота 05 листопада 2022 19:22
Графіки знову діють. У Києві скасували аварійні відключення світла Фото: у Києві скасували аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 5 листопада скасували аварійні відключення світла, які були введені для стабілізації енергомережі, пошкодженої російськими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення компанії YASNO в чат-боті Telegram.

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками", - заявили в YASNO.

Переглянути актуальні графіки відключень електрики по Києву - можна за посиланням.

Як відомо, сьогодні зранку "Укренерго" доручило енергокомпаніям ввести аварійні відключення світла у Києві та семи областях. Причиною такого рішення стало те, що українці сьогодні збільшили споживання електроенергії порівняно з попередніми днями.

Де ще вводили аварійні відключення:

  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Житомирська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська область.

Пізніше YASNO та ДТЕК повідомили, що у двох районах на лівому березі Києва вводяться екстренні відключення поза графіками.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як зарядити смартфон та інші гаджети під час відключення світла.

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