Графики снова действуют. В Киеве отменили аварийные отключения света
В Киеве вечером 5 ноября отменили аварийные отключения света, введенные для стабилизации энергосети, поврежденной российскими атаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление компании YASNO в чат-боте Telegram.
"В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графикам", – заявили в YASNO.
Просмотреть актуальные графики отключений электричества по Киеву - можно по ссылке.
Как известно, сегодня утром "Укрэнерго" поручило энергокомпаниям ввести аварийные отключения света в Киеве и семи областях. Причиной такого решения стало то, что украинцы сегодня увеличили потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими днями.
Где еще вводили аварийные отключения:
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Житомирская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская область.
Позже YASNO и ДТЭК сообщили, что в двух районах на левом берегу Киева вводятся экстренные отключения вне графиков.
Добавим, РБК-Украина рассказывала, как зарядить смартфон и другие гаджеты при отключении света.
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