Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 17 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За інформацією компанії, сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. "Укренерго" знову не оприлюднило кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях.
Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 17 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Графіки відключень на 17 грудня в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 6 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 17 грудня 2025 року в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення електроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)