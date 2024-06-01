Графики отключений света в Украине могут измениться из-за атаки врага, - Минэнерго

Графики отключения света в Украине сегодня, 1 июня, могут измениться. Причиной тому является ночная атака России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей. "В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - предупреждает Минэнерго.