Графіки відключень світла скасували до середини дня

Графіки стабілізаційних відключень світла на 18 червня скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
"За інформацією від "Укренерго", сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.
Водночас з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.
Згідно з повідомленням "Укренерго", сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00.
"Причина – більш активна робота СЕС", - заявили в прес-службі.
Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у липні через ремонти на АЕС буде складна ситуація в енергосистемі. За його словами, відключень світла може бути більше в період з 11:00 до 23:00, ніж у решту доби.
Разом з тим, 17 червня "Укренерго" заявило про те, що споживання знизилося, і змінило графіки відключень, перенісши їх на вечір.