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Графіки відключень світла скасували до середини дня

Фото: відключення світла на 18 червня скасували до середини дня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки стабілізаційних відключень світла на 18 червня скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Згідно з повідомленням "Укренерго", сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00.

"Причина – більш активна робота СЕС", - заявили в прес-службі.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у липні через ремонти на АЕС буде складна ситуація в енергосистемі. За його словами, відключень світла може бути більше в період з 11:00 до 23:00, ніж у решту доби.

Разом з тим, 17 червня "Укренерго" заявило про те, що споживання знизилося, і змінило графіки відключень, перенісши їх на вечір.

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ДТЕКУкренерго