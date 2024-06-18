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Графики отключений света отменили до середины дня

Украина, Вторник 18 июня 2024 10:16
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Графики отключений света отменили до середины дня Фото: отключение света на 18 июня отменили до середины дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики стабилизационных отключений света на 18 июня отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", сегодня до 15.00 будем без отключений электричества", - говорится в сообщении.

В то же время с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

Согласно сообщению "Укрэнерго", сегодня, 18 июня, срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00.

"Причина – более активная работа СЭС", – заявили в пресс-службе.

Графики отключений света отменили до середины дня

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в июле из-за ремонтов на АЭС будет сложная ситуация в энергосистеме. По его словам, отключений света может быть больше в период с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток.

Вместе с тем, 17 июня "Укренерго" заявило о том, что потребление снизилось, и изменило графики отключений, перенеся их на вечер.

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ДТЭК Укрэнерго
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