Графики отключений света отменили до середины дня
Графики стабилизационных отключений света на 18 июня отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго", сегодня до 15.00 будем без отключений электричества", - говорится в сообщении.
В то же время с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.
Согласно сообщению "Укрэнерго", сегодня, 18 июня, срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00.
"Причина – более активная работа СЭС", – заявили в пресс-службе.
Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в июле из-за ремонтов на АЭС будет сложная ситуация в энергосистеме. По его словам, отключений света может быть больше в период с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток.
Вместе с тем, 17 июня "Укренерго" заявило о том, что потребление снизилось, и изменило графики отключений, перенеся их на вечер.